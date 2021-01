Arbeitslosigkeit in Eurozone ging im November auf 8,3 Prozent zurück

Luxemburg, Wien – Die Lage am Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich im November 2020 im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sei im Vergleich zum Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit. Im November 2019 waren es noch 7,4 Prozent. In der Europäischen Union insgesamt lag die Quote bei 7,5 Prozent – um 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat, um 1,1 Prozent Punkte mehr als Vorjahresmonat.