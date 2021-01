Saftige Strafen: Deutsche Polizei hielt rund 50 Skitourengeher aus Österreich auf

Berchtesgaden/Hallein – Rund 50 Skitourengeher aus Österreich hat die deutsche Polizei in den Weihnachtsferien aufgehalten, weil sie in Deutschland unterwegs waren, ohne sich vorher in Quarantäne zu begeben. „Der deutsche Tourengeher muss in Deutschland bleiben, der österreichische in Österreich", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wer die Grenze überschreite, müsse die Quarantäne-Regeln bei der Einreise beachten.