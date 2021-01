Couchsessel fing Feuer: Brand in Appartementhaus in Brixen

Brixen im Thale – Einsatz für die Feuerwehr in Brixen im Thale: Im Obergeschoß eines Appartementhauses brach am Freitagvormittag ein Brand aus. Der 52-jährige Sohn der Hausbesitzerin, der im Erdgeschoß gearbeitet hatte, bemerkte Rauch im ganzen Haus und alarmierte die Feuerwehr. Im Wohnzimmer eines leerstehenden Appartements war offenbar ein Couchsessel, der zu nah an einem Heizkörper stand, in Brand geraten.