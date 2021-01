Bei Rot Straße überquert: An Kreuzung in Innsbruck flogen die Fäuste

Innsbruck – Ein Streit an einer Kreuzung im Innsbrucker Stadtteil Reichenau ist am Freitagnachmittag völlig aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei berichtet, fuhren zwei junge Männer (18 und 21) kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung Reichenauer Straße / Langer Weg mit ihrem Auto los, als die dortige Ampel auf Grün schaltete. Trotz roter Fußgängerampel betrat zugleich ein 23-Jähriger die Fahrbahn.