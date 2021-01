58-jähriger Wanderer in Stans vermisst, Suchaktion vorerst ohne Erfolg

An der Suchaktion beteiligten sich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stans, zwei Polizeidiensthundestreifen, die Bergrettung Schwaz sowie eine Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein.

Stans – In Stans wird ein 58-jähriger Wanderer vermisst, berichtet die Polizei. Weil der Mann seit Freitagfrüh nicht mehr von seiner Tour zurückgekehrt ist, wurden am Abend die Beamten alarmiert. Eine Suchaktion mit Feuerwehr, Bergrettung, Polizeidiensthundestreifen und einer Drohne musste in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr abgebrochen werden. Sie wird Samstagfrüh wieder aufgenommen. (TT.com)