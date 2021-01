Meillard führt im Adelboden-RTL, Ford schwer gestürzt, Leitinger Siebenter

Adelboden - Als Halbzeitführender des zweiten Ski-Weltcup-Riesentorlaufs in Adelboden geht Loic Meillard in das Finale. Der Schweizer hat 0,30 Sek. Vorsprung auf den Freitagsieger Alexis Pinturault (FRA) und 0,70 auf seinen Landsmann Marco Odermatt (+0,70). Bester Österreicher ist Roland Leitinger als Siebenter (+1,47). Der erste Durchgang war nach einem Sturz des US-Amerikaners Tommy Ford eine halbe Stunde unterbrochen, dieser wurde mit dem Helikopter zur Versorgung nach Bern geflogen.

Die besten Ergebnisse der Österreicher in den bisherigen fünf Riesentorläufen waren Platz acht durch Stefan Brennsteiner in Alta Badia und elf von Leitinger im ersten Adelboden-Rennen. Nach 50 Läufern war am Samstag Marco Schwarz 19., Brennsteiner 23., Christian Borgnaes 24. und Manuel Feller 28. Es ist dies das letzte Rennen dieser Disziplin vor den Weltmeisterschaften im Februar in Cortina d'Ampezzo. Der zweite Durchgang geht ab 13.30 Uhr in Szene (live TT.com-Ticker).