Studie zu Nachhaltigkeit: Österreich im Europa-Vergleich auf Rang 4

Genf, Wien – Österreich erfüllt im europäischen Vergleich die Kriterien für die Nachhaltigkeit laut einer aktuellen Studie gut. Es belegt in einem Ranking von 31 untersuchten Ländern Platz 4. Das geht aus dem Europe Sustainable Development Report 2020 hervor, den das Institute for European Environmental Policy am Freitag veröffentlicht hat.