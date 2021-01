Lara Gut-Behrami gewinnt "Höllenritt" von St. Anton, Tamara Tippler Vierte

Lara Gut-Behrami jubelt in St. Anton über ihren 27. Weltcupsieg. © HELMUT FOHRINGER

St. Anton - Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat am Sonntag den alpinen Weltcup-Super-G in St. Anton gewonnen. Die 29-Jährige siegte 0,16 Sek. vor der Italienerin Marta Bassino und 0,20 vor ihrer Landsfrau Corinne Suter.

Die steirische Abfahrts-Zweite Tamara Tippler wurde Vierte (+0,45), die Vorarlbergerin Ariane Rädler als zweitbeste Österreicherin Siebente (+1,37). Die italienische Abfahrtssiegerin Sofia Goggia war eine zahlreicher Ausfälle, zu denen auch erneut Nina Ortlieb gehörte.

"Ich dachte, ich hätte es versaut

Für Gut-Behrami ist es der 27. Weltcupsieg, der 13. im Super-G. Zuletzt hatte sie im Februar vor dem vorzeitigen corona-bedingten Abbruch der Saison beide Abfahrten in Crans-Montana gewonnen. In einem Super-G hatte es für die Eidgenossin zuletzt vor drei Jahren in Cortina d'Ampezzo geklappt.

Unmittelbar nach ihrer Fahrt hatte sie nach einem Fehler im unteren Teil nicht mit dem Sieg gerechnet: "Ich dachte, ich hätte es versaut. Ich konnte nie so beschleunigen. Unten bin ich alles andere als eine ideale Linie gefahren."

"Es war ein Höllenritt von oben bis unten"

Bassino zeigte nach Rang vier in Val d'Isere erneut ihr Super-G-Potenzial. Suter kehrte nach drei Podestplätzen in Val d'Isere auf das Podest zurück, nachdem sie am Samstag Abfahrts-Sechste gewesen war.

"Einer der schwierigsten Super-G, die ich je gefahren bin", sagte Suter gegenüber ORF 1. "Es war ein Höllenritt von oben bis unten. Da müsste ich schon zehnmal runterfahren, bis es perfekt geht."

"Ein richtiger Fight, aber das ist Action"

Tippler durfte nach den Rängen zwei und vier bei den Heimrennen am Arlberg positiv bilanzieren. Der Super-G hatte auch ihr alles abverlangt: "Es ist ein richtiger Fight, aber das ist Action, so soll es sein. Ich war nur am Kämpfen, aber schon ein bisschen unsauber am Limit. Fehlerfrei geht es nicht, glaube ich."

Nach Platz zwei in der Abfahrt gelang Tamara Tippler auch im Super-G eine Top-Platzierung. © HELMUT FOHRINGER

Rädler überraschte als Siebente, Venier Neunte

Rädler überraschte mit Startnummer 34. "Es war ziemlich anspruchsvoll, schnell und unruhig. Aber das ist genau das, was ich mag. Da fühle ich mich wohl", sagte sie.

Neben Tippler und Rädler klassierten sich auch Stephanie Venier (+1,67/9.), Ricarda Haaser (+1,68/11.) und Rosina Schneeberger (+1,75/13.) gut. Damit war das ÖSV-Abschneiden klar besser als beim davor einzigen Saison-Super-G in Val d'Isere, als Tippler als ÖSV-Beste 14. gewesen war.

Ortlieb ärgert sich über neuerlichen Ausfall

Wie bereits am Samstag in der Abfahrt kam Lokalmatadorin Nina Ortlieb auch im Super-G nicht ins Ziel. Sie fuhr bei ihrem Heimrennen zur Hälfte der Strecke an einem Tor vorbei. Ortlieb: "Total ärgerlich. Ich bin gut drauf, werde in Crans-Montana wieder angreifen."

