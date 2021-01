Aschbacher-Nachfolger: IHS-Chef Kocher soll Arbeitsminister werden

Bundespräsident Alexander Van der Bellen will noch am Sonntag ein erstes Gespräch mit dem Nachfolger führen, hieß es aus der Hofburg. Die Angelobung ist dann für morgen, Montag, geplant.

Er wird als Arbeitsminister in der Corona-Krise an einer zentralen Position sitzen. Die Arbeitslosigkeit erreicht Rekordhöhen, zum Jahreswechsel waren 520.000 Menschen ohne Job.

Kocher ist gebürtiger Salzburger. Er lehrte und forschte vor seinem Wechsel ans IHS in Wien an der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Seine akademische Laufbahn begann in Innsbruck, wo er Volkswirtschaft studierte und sich 2007 auch habilitierte. Internationale Tätigkeiten führten den Verhaltensökonomen auch nach Amsterdam und Brisbane.