Sprechblasen und Pieptöne: Wendler in „DSDS“ herausgeschnitten und verpixelt

In den Szenen der Gesamtjury an ihrem Pult blieb Michael Wendler im Bildausschnitt, allerdings nur als undefinierbares Etwas am linken Rand.

Köln/Berlin – RTL hat den Schlagersänger Michael Wendler wie angekündigt aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ herausgeschnitten. Der Sender fand auch eine Lösung für Kamerafahrten auf die ganze „DSDS“-Jury: In der am Samstagabend ausgestrahlten Folge waren dann zwar alle vier Juroren der Sendung im Bild, Wendler ganz links war jedoch nur schemenhaft erkennbar. Mittels Bildbearbeitung war er digital völlig verpixelt worden, so dass er verwischt aussah. Sprechblasen ersetzten in der aufgezeichneten Show Wortmeldungen von ihm. RTL zog damit Konsequenzen aus jüngsten Äußerungen Wendlers beim Messengerdienst Telegram.

Dass es durch die herausgeschnittenen Szenen „zu erheblichen, teils dramaturgischen Brüchen, vor allem aber auch zu bildlichen „Fehlern“ kommt, die nicht dem RTL-Standard entsprechen“, nahm man dabei in Kauf, wie RTL am Sonntag bekräftigte. Der Zuschauererfolg gab dem Sender Recht. Bei den werberelevanten 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei starken 18,1 Prozent. „DSDS“ war in dieser Zielgruppe die Nummer eins am Samstagabend. Insgesamt sahen 3,60 Millionen Zuschauer (10,8 Prozent) die Folge. „In allen Zielgruppen war diese ungewöhnliche Folge erfolgreicher als die Auftaktfolge am vergangenen Dienstag“, so RTL.