Mit Bob gegen Auto geprallt: Zwei Buben in Salzburg schwer verletzt

Bad Dürrnberg – Bei einem Rodelunfall in Bad Dürrnberg (Bezirk Hallein) sind am Sonntag zwei Buben im Alter von sieben und zehn Jahren schwer verletzt worden. Sie seien gegen 14.30 Uhr auf einem Plastikbob einen steilen Hang am Zinken abwärts gefahren und hätten dabei vermutlich die Geschwindigkeit unterschätzt, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit. Am Parkplatz der Zinkenlifte seien sie dann in das Heck eines geparkten Autos gekracht.