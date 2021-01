St. Antons OK-Chef Mall: „Wir spielen wieder eine Rolle im Rennsport“

OK-Chef Peter Mall freut sich über ein gelungenes Weltcup-Wochenende in St. Anton.

Nach acht Jahren gab es wieder Ski-Weltcuprennen in St. Anton. Welche Bilanz ziehen Sie trotz der Corona-Einschränkungen?

Mall: Ja, am 14. und 15. Jänner 2023 tragen wir eine Abfahrt und eine Kombination aus. Dazu kommt auch die Junioren-WM in zwei Jahren. Nächstes Jahr werden wir Europacuprennen haben. St. Anton ist im Rennsport zurück. Wir werden das auch zelebrieren und uns auch engagieren. Ich bin überzeugt, dass St. Anton in Zukunft wieder eine große Rolle im Weltcup spielen wird.