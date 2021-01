Mann mit scharfer Handgranate am Kölner Hauptbahnhof festgenommen

Köln – Am Kölner Hauptbahnhof ist ein Mann mit einer scharfen Handgranate im Gepäck festgenommen worden. Laut Polizeibericht vom Montag hatte der alkoholisierte 19-Jährige, der sich bei einer Kontrolle in der Nacht auf Samstag nicht ausweisen konnte, die Waffe „griffbereit“ in seinem Rucksack. Demnach behauptete der Staatsbürger Bosnien-Herzegowinas, die Granate „in seinem Urlaub in Bosnien auf einer Wiese gefunden und mitgenommen“ zu haben.