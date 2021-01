Vater rettete drei Kinder aus brennendem Haus

Spital am Pyhrn – Ein 34-Jähriger hat Montagfrüh in Spital am Pyhrn im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf seine drei Kinder aus dem brennenden Wohnhaus gerettet. Er war etwa um 6 Uhr aufgewacht und hatte das Feuer im Erdgeschoß gerochen. Der Vater brachte sofort die ein, drei und fünf Jahre alten Kinder ins Freie, berichtete die Polizei.