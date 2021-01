Arabella Kiesbauer moderiert „Starmania"-Comeback im ORF

Mit dem Comeback ORF-Castingshow kehrt auch ein vertrautes Gesicht auf die „Starmania"-Bühne zurück: Arabella Kiesbauer - seit Beginn fester Bestandteil des Kultformats. © Thomas Ramstorfer

Wien – Mit Nostalgiefaktor startet die Neuauflage der ORF-Gesangscastingshow „Starmania" am 26. Februar: Die bereits ausgiebig Format-erprobte Moderatorin Arabella Kiesbauer wird auch diesmal durch den Wettbewerb führen. Das gab der ORF am Dienstag per Aussendung bekannt. Kiesbauer war bereits über vier Staffeln von 2002 bis 2009 hinweg als „Starmania"-Host engagiert. Das Comeback der Erfolgsshow wird zehn Ausgaben umfassen und immer am Freitagabend (20.15 Uhr, ORF 1) steigen.

„Starmania" habe "in der österreichischen Musiklandschaft sehr viel bewegt und war Sprungbrett für so manche Karriere. Ich bin stolz darauf, Teil dieser ebenso nachhaltigen wie wertschätzenden Erfolgsgeschichte zu sein – und habe mich sehr darüber gefreut, als im November die Anfrage kam, ob ich ,Starmania 21' moderieren möchte", so Kiesbauer.

Auf der großen TV-Bühne rittern laut Senderangaben in den ersten vier Ausgaben je 16 Kandidaten um jeweils acht Finalrunden-Tickets. Die finalen sechs Folgen werden demnach ab 26. März insgesamt 32 Kandidaten in Angriff nehmen. Die Auswahl der Talente erfolgte bereits in einem mehrstufigen Casting ab Herbst 2020, an dem sich rund 1700 Aspiranten beteiligten, heißt es in der Aussendung. Momentan findet unter strengen Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen das Live-Casting in Wien mit 200 Kandidaten statt.

Tirolerin Weichselbraun moderiert „The Masked Singer"

Kiesbauers Moderations-Agenden bei der Austrovariante des Musikrateformats „The Masked Singer" auf Puls 4 hat Mirjam Weichselbraun übernommen. Das teilte der Sender am Sonntag per Aussendung mit. Einen exakten Sendetermin für die zweite Staffel verlautete der Sender indes noch nicht. Die Show, bei der singende Promis inkognito unter üppigen Masken ihre Sangeskünste darbieten, werde im ersten Halbjahr zu sehen sein. Mit Weichselbraun habe man einen Fan dieses Formats mit zwei Jahrzehnten internationaler und nationaler Showerfahrung für die zweite Staffel gewinnen können, hieß es seitens Puls 4.

TT-ePaper testen und eine von drei Cookit Küchenmaschinen gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Mirjam Weichselbraun führt durch die zweite Staffel von „The Masked Singer". © PULS4

„Ich liebe gute Shows, und ,The Masked Singer' ist genau das. Außerdem ist meine Tochter ein großer Fan der UK-Variante, welches besseres Argument gibt es, als eine Show zu moderieren", so Weichselbraun. Mit ihr als Moderatorin „findet zusammen, was zusammengehört. Mit ihrem unverwechselbaren Charme, ihrer Spontanität und ihrem Witz passt sie perfekt auf die Bühne der liebenswertesten Show des Landes", sagte Puls 4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz.