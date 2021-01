Öl setzte Küche in Vomp in Brand: Nachbar half beim Löschen

Vomp – Zu einem Küchenbrand rückte am Montagmittag die Feuerwehr in Vomp aus. Kurz nach 12 Uhr war in einer Wohnung Speiseöl in einem Topf in Brand geraten. Die 81-jährige Bewohnerin versuchte die Flammen zu löschen. Dabei verletzte sich die Frau laut Polizei leicht an der Hand.