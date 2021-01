Unbekannter schnitt in Eben einem Pferd den Schweif ab

Eben am Achensee – Am helllichten Tag wurde am Montag einem Pferd in Eben der Schweif teils abgeschnitten. Laut Polizei stand der gescheckt-farbenen, zehnjährige Pinto-Araberhengst mit mehreren Pferden auf einer Koppel an der Dorfstraße. Der oder die Täter schnitten ein Drittel des Schweifes in einer Länge von etwa 30 Zentimetern ab. Auf Höhe des Schnittes befand sich ein klebrige Substanz. Der Täter dürfte wahrscheinlich mit einer Schere zu Gange gewesen sein.