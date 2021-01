Aufmerksamer Bankangestellter bewahrte Tirolerin vor Internetbetrügern

Fieberbrunn – Es begann mit einer SMS am Sonntagabend: Eine Tirolerin wurde per Kurznachricht vermeintlich von ihrer Bank informiert, dass ihr Online-Konto vorübergehend gesperrt worden sei. "Führen Sie zu Ihrer Sicherheit die folgende Kontobestätigung sofort durch", hieß es in dem Text. Darauf folgte ein Link, über den sie ihr Konto überprüfen sollte. Die Frau befolgte noch am Abend den Anweisungen.