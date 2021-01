Doping-Prozess gegen Tiroler Ex-Radprofi Denifl in Innsbruck fortgesetzt

Innsbruck – Der Dopingprozess gegen den ehemaligen Radprofi Stefan Denifl ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt worden. Der 33-jährige Tiroler musste sich unter anderem wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs und der betrügerischen Krida verantworten. Denifl soll laut Anklage zwischen 2014 und 2018 Blutdoping betrieben haben. Außerdem warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, im Vorfeld der Verhandlung Geld beiseitegeschafft zu haben.

Bezüglich des Anklagepunktes der betrügerischen Krida zeigte sich Denifl am Dienstag nicht geständig. Er habe sein Geld investieren wollen - unter anderem in Bitcoins und Gold - deshalb habe er es von seinem Konto abgehoben. Mit der anstehenden Verhandlung hätte dies nichts zu tun gehabt. Er hatte nie die Absicht, das Geld beiseitezuschaffen, beteuerte der Tiroler. Der Richter sprach jedoch von einer "schiefen Optik", dass am gegenständlichen Konto jahrelang keine Behebungen stattgefunden hätten und im Vorfeld des Strafverfahrens dann plötzlich sehr viele. Dass der Staat bei unrechtmäßiger Bereicherung auch auf das Geld zugreifen und es als verfallen erklären könne, wusste er nicht, beteuerte der 33-Jährige.