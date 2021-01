Baum erfasste Mann in Kufstein bei Holzarbeiten: schwer verletzt

Washington – Ein Unfall hat am Montag in Kufstein einen Schwerverletzten gefordert. Gegen 9 Uhr führte dort ein Österreicher Holzschlägerungsarbeiten durch. Ein bereits gefällter, verkeilter Baum setzte sich plötzlich in Bewegung. Der 28-Jährige wurde erfasst und eingeklemmt. Ein Kollege befreite den Mann. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus Kufstein. Später wurde er in die Klinik Innsbruck überstellt. (TT.com)