Entscheidung über Insolvenzantrag von Adler Mode zieht sich hin

Haibach – Die Entscheidung über den Insolvenzantrag des Textilhändlers Adler Modemärkte kann noch einige Tage auf sich warten lassen. Das Amtsgericht Aschaffenburg habe ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Voraussetzungen für den Antrag prüfen soll, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Gutachter sei der Mannheimer Anwalt Tobias Wahl, ein Experte für Unternehmensrestrukturierungen.

Erst danach werde entschieden, ob sich Adler wie beantragt in Eigenverwaltung – also ohne einen Insolvenzverwalter – sanieren darf. Das Unternehmen aus Haibach bei Aschaffenburg hatte am Montag angesichts geschlossener Läden in der Corona-Krise Insolvenz wegen Überschuldung angemeldet. Die Auslandstöchter sind von der Insolvenz derzeit nicht betroffen. Adler ist auch in Österreich mit 24 Filialen vertreten und beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen plant, die Geschäfte hierzulande nach dem Lockdown wieder zu öffnen.