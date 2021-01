Drei Katzen in Bayern geköpft: Polizei ermittelt wegen Straftat

Neuburg – Drei geköpfte Katzen sorgen im oberbayerischen Neuburg an der Donau für Entsetzen. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat. Die drei toten Haustiere waren in der Nähe von Bahngleisen gefunden worden. Es spreche nichts dafür, dass es ein Unfall gewesen sei, sondern dass jemand sie enthauptet habe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.