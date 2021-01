Sorge um 88-Jährigen: Richard Lugner nach Malediven-Urlaub im Krankenhaus

Wien – Trotz Pandemie wollte Bauunternehmer Richard Lugner (88) auch in 2020 nicht auf seinen Weihnachts- und Neujahrsurlaub verzichten und trat die Reise auf die Malediven an. Dort genoss er das Leben in vollen Zügen – samt Cocktails an der Poolbar und Jetski-Ausfahrten. Wieder zu Hause in Wien wartete dann aber eine böse Überraschung auf den 88-Jährigen, die ihn ohne Umwege direkt ins Krankenhaus führte.