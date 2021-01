"Selbstinszenierung": Breite Abfuhr für Dornauers Ruf nach Sonderlandtag

"Es braucht keinen Sonderlandtag, sondern den Rücktritt der gesamten schwarz-grünen Landesregierung wegen monatelangen Totalversagens im Kampf gegen die Corona-Pandemie", ließ FPÖ-Obmann Markus Abwerzger wissen. Was sich derzeit abspiele, sei viel zu tragisch für eine "Inszenierung à la Dr. Dornauer, der ja in letzter Zeit die tägliche Schlagzeile sucht".

Der schwarze Klubobmann sah keine Impf-Verzögerung in Tirol. "In den Alten- und Pflegeheimen und in den Covid-Stationen ist die Aktion Tirol impft!' bereits voll angelaufen", erklärte er. Das Land habe am Montag an alle Gemeinden Tirols konkrete und umfassende Informationen versandt, wie die Impfung aller Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre organisiert und durchgeführt werde. Bis zum 21. Jänner werde die Erhebung, wie viele der über 80-Jährigen sich impfen lassen wollen, abgeschlossen sein. "Dann wird die Impfaktion landesweit ausgerollt. Grundsätzlich gilt, dass jeder Impfstoff, der in Tirol eintrifft, sofort verimpft wird. Nichts bleibt liegen", betonte Wolf.