Ski alpin live! So steht es aktuell beim Slalom der Damen in Fachau

Flachau – Ski-Star Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Flutlicht-Slaloms in Flachau am Dienstagabend an der ersten Stelle. Die US-Amerikanerin hat allerdings nur 0,08 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener. Hinter der Slowakin Petra Vlhova besitzt die Vorarlbergerin Katharina Liensberger als Vierte mit 0,33 Sek. Rückstand noch realistische Chancen auf ihren ersten Weltcup-Sieg.

Shiffrin strebt den ersten Slalom-Sieg seit mehr als einem Jahr an. Zum bis dato letzten Mal war sie in dieser Disziplin am 29. Dezember 2019 in Lienz ganz oben gestanden. (APA)