Gries am Brenner – Ein 26-Jähriger kehrte Dienstagfrüh gegen 7.30 Uhr einen Kamin auf einem Haus in Gries am Brenner. Plötzlich stürzte der Einheimische etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)