25 Millionen neue Nutzer in 72 Stunden: Telegram registriert enormen Zulauf

New York – Der Messengerdienst Telegram hat binnen 72 Stunden rund 25 Millionen neue Nutzer dazugewonnen. Wie der russische App-Gründer Pawel Durow am Dienstag mitteilte, verzeichnet die Plattform derzeit rund 500 Millionen monatlich aktive Nutzer. Damit rückt Telegram näher an seinen US-Konkurrenten WhatsApp heran, der zuletzt weltweit zwei Milliarden Nutzer zählte.