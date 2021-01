Innsbruck fuhr auch 2020 Stadtrad – ein Jahresrückblick

Ein Blick in die Jahresstatistik 2020 verrät auch die am meisten frequentierten Stadtradstationen: Hauptbahnhof, Schöpfstraße/Klinik, Technik und die Station am Marktplatz zählen zu den Top 4. Unterwegs sind die NutzerInnen mit den Stadträdern im Schnitt bis zu 30 Minuten und dass am meisten zwischen 17:00 und 18:00 Uhr und natürlich auch morgens. Insgesamt Ca. 3.000 KundInnen sind mit dem Vorteilstarif unterwegs, mit dem das Stadtrad täglich genutzt werden kann, ohne das die erste halbe Stunde weitere Kosten entstehen.