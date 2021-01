„Fröhlich und optimistisch": „Vogue"-Chefin rechtfertigt Cover mit Kamala Harris

Das Print-Cover in rose-grün erregte herbe Kritik. Die Online-Variante in beige-blau kam besser an.

New York – „Vogue"-Chefin Anna Wintour hat ein umstrittenes Foto der künftigen US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf der Titelseite des Modemagazins verteidigt. Die lässig wirkende Aufnahme sei „fröhlich und optimistisch", sagte Wintour in einem Podcast der New York Times-Journalistin Kara Swisher. Das Foto sei „charmant und so entspannt" – und Harris sehe „fantastisch" aus. „Natürlich haben wir die Reaktion auf das Print-Cover gehört und verstanden", erklärte die Mode-Päpstin zudem in einer separaten Stellungnahme. „Ich will wiederholen, dass es überhaupt nicht unsere Absicht war, die Bedeutung des unglaublichen Siegs der gewählten Vizepräsidentin irgendwie zu schmälern."