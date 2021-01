Hunderte Mafiosi auf der Anklagebank: Prozess gegen die 'Ndrangheta

Lamezia Terme – m süditalienischen Lamezia Terme hat am Mittwoch einer der größten Mafia-Prozesse der vergangenen 30 Jahre begonnen. Angeklagt bei dem Verfahren sind rund 350 mutmaßliche Mitglieder und Helfer der Organisation 'Ndrangheta. Für den Prozess wurde extra ein Gebäude eingerichtet. Der Prozess startete mit der Verlesung der Namen der Angeklagten. "Dieser Prozess ist ein Meilenstein im Kampf gegen die 'Ndrangheta", so der ermittelnde Oberstaatsanwalt von Catanzaro, Nicola Gratteri.

"In 50 Jahren wird man diesen Prozess in den Kriminologie-Büchern studieren. Mit diesem Verfahren schreibt Italien Geschichte", versicherte der Präsident der Anti-Mafia-Kommission im Parlament, der aus Kalabrien stammende Senator Nicola Morra. Zum Prozessauftakt am Mittwoch wurden keine Kameraleute zugelassen, es galten schärfste Sicherheitsvorkehrungen. Erwartet wird, dass auch 58 Kronzeugen aussagen. Als Nebenkläger nehmen mehrere Gemeinden in Kalabrien teil.