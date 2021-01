„Die Reise war schmerzhaft": Harrys und Meghans Abschied fällt schwer

Harry und Meghan hätten eine „schmerzhafte Reise" erlebt, behaupten zumindest die Autoren Carolyn Durand und Omid Scobie, die mit „Finding Freedom" ein Buch über die Sussexes veröffentlicht haben. „Der Punkt, an dem sie sich gerade befinden, nachdem sie in etwas mehr als neun Monaten ein Imperium und eine Wohltätigkeitsorganisation aufgebaut haben, zeigt, wie hart sie daran gearbeitet haben, diesen Übergang zum Erfolg zu führen", wird Omid Scobie in Grazia zitiert. „Aber es hat viel Arbeit gekostet, dorthin zu kommen. Die Reise war schmerzhaft."