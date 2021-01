Präsenzunterricht an Schulen startet am 25. Jänner, nur Schichtbetrieb

(Symbolbild) © APA/Neubauer

Wien – Wie gut unterrichtete Kreise der Tiroler Tageszeitung bestätigen, sollen die Schülerinnen und Schüler nun nicht am 18., sondern erst ab dem 25. Jänner wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Und das auch nur im Schichtbetrieb. So, wie es bereits vor den Sommerferien 2020 der Fall war. Offiziell soll dies Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) in der kommenden Stunde verkünden.

Für zusätzliche Sicherheit an den Schulen sollen die bereits georderten Schnell-Selbsttest-Kits sorgen, heißt es. Außerdem gilt wie schon zuletzt abseits der Volksschulen eine Maskenpflicht im Unterricht.

Ob Faßmann den 25. Jänner jedoch einhalten kann, wenn zeitgleich Anschober laut über eine Verlängerung des allgemeinen Lockdowns nachdenkt, darf bezweifelt werden.

📽️ Video | Rückkehr in Schulen ab 25. Jänner

Auch für Oberstufenschüler kein Distance Learning mehr

Eine Verlängerung des Fernunterrichts bis zu den Semesterferien, über die zuletzt spekuliert wurde, ist damit also vorerst vom Tisch. Auch die Oberstufenschüler, die seit den Herbstferien Distance Learning am Stundenplan hatten, dürfen ab 25. Jänner wieder zumindest im Schichtbetrieb in die Klassen. Jeder Präsenztag sei wichtig, um das Semester noch abschließen zu können, betonte man im Bildungsressort.

Für Schüler in Wien und Niederösterreich bedeutet die Verlängerung des Distance Learning, dass sie nur noch eine Woche Präsenzunterricht haben, bevor sie mit 1. Februar in die einwöchigen Semesterferien starten. Etwas mehr Unterrichtstage im Klassenzimmer gibt es in Tirol und anderen Bundesländern, wo die Ferien erst mit 8. Februar (Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Burgenland) bzw. 15. Februar (Oberösterreich, Steiermark) beginnen.