2020 mehr als 40 Tonnen Kokain im Rotterdamer Hafen gefunden

Destination Rotterdam: Diese 1747 Kokain-Packungen wurden im November in Kolumbien sichergestellt, ehe sie auf die Reise in die Niederlande gingen.

Drogenschmuggler sollen einem Zeitungsbericht zufolge auch Hilfe von Sicherheitsbeamten am Hafen bekommen haben. Eine Bande habe Kriminelle bis in die Führungsebene des Sicherheitsunternehmens eingeschleust und so 4000 Kilogramm Kokain ins Land geschmuggelt, berichtete das Algemeen Dagblad am Mittwoch. Im vergangenen Sommer waren bereits zwei Sicherheitsleute festgenommen worden. (APA/dpa)