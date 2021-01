Walkner Etappen-Fünfter bei Dakar, Spannung um den Gesamtsieg

Al-Ula – KTM-Pilot Matthias Walkner hat am Mittwoch die zehnte Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien als Fünfter beendet. Dem Salzburger fehlten nach 583 Kilometern von Neom in die Oase Al-Ula, von denen 342 gewertet wurden, 5:56 Minuten auf Tagessieger Ricky Brabec. Der Honda-Fahrer aus den USA lag damit zwei Tage vor der Zielankunft in Jeddah nur noch 51 Sekunden hinter dem neuen Motorrad-Gesamtführenden Kevin Benavides aus Argentinien.