Starmania-Sieger Michael Tschuggnall: „Ich wurde in eine Rolle gedrängt“

2003 haben Sie das Finale der ORF-Casting-Show Starmania gewonnen. Ihre ersten CDs führten die Charts an. Seitdem wurde es ruhig um Ihre Musikkarriere. Woran liegt das, denn sonst verwirklichen Sie Ihre Pläne – im Tennis wurden Sie Tiroler Meister, das Informatik-Doktoratsstudium haben Sie mit Auszeichnung abgeschlossen.

Michael Tschuggnall: An der Uni konnte ich lernen, beim Tennis trainieren. In der Musikbranche kann man sich bemühen, wie man will – hat man Glück oder den richtigen Manager, schreibt ein Journalist einen sympathischen Artikel, der Radiosender spielt das aktuelle Lied auf und ab.