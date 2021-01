Pflach – Mit einem Holzstock versuchte am Mittwoch in Pflach ein 29-Jähriger eine Verstopfung in einer Schneefräse zu lösen. Dabei rutschte der Mann ab und geriet mit der linken Hand in die Maschine. Der Österreicher wurde schwer verletzt und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)