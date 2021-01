Großeinsatz in den frühen Morgenstunden: Bauernhaus in Bruck am Ziller in Flammen

Bruck am Ziller – In der Nacht auf Donnerstag, gegen 2.00 Uhr Früh, wurde in Bruck am Ziller die Bewohnerin eines Bauernhauses durch das akustische Signal eines Brandmelders aus dem Schlaf gerissen. Der Besitzer des Hauses, aus der Nachbarschaft, wurde sofort verständigt. Dieser bemerkte im Erdgeschoss Flammen aus einer Steckdose im Bereich des Kachelofens. Es war bereits zu einer starken Rauchentwicklung gekommen und Flammen bildeten sich schon im Bereich des Daches.