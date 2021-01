Lang geplante Bauern-Ombudsstelle soll heuer starten

Niedrige Erzeugerpreise und die Marktmacht der Lebensmittelhändler sind bei Bauern in Österreich seit längerem ein Aufregerthema. Die Supermarktketten haben stets den Vorwurf von unfairen Geschäftspraktiken zurückgewiesen. Aktuell kämpfen wieder einmal die Schweine- und Rinderbauern mit niedrigen Preisen, diesmal unter anderem wegen der Corona-Krise und dem Absatzausfall in Gastronomie- und Handel.

Die Ombudsstelle ist Teil einer EU-Richtlinie, die bis 1. Mai in nationales Recht in umgesetzt werden muss. Die Stelle soll dann jährlich einen Bericht veröffentlichen, unter anderem zu Anzahl und Art der Fälle. Damit sollen Probleme in der Branche aufgezeigt werden.

Weiters ist heuer der Ausbau der Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung geplant. Im Regierungsprogramm haben sich ÖVP und Grüne auf eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung der Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier in der öffentlichen und privaten Gemeinschaftsverpflegung (u.a. Kantinen) und in verarbeiteten Lebensmitteln ab 2021 festgelegt.

Das Gesundheitsministerium prüft derzeit die Möglichkeiten für einen Ausbau der Kennzeichnung. „Die Lebensmittelkennzeichnung ist Großteils durch einen europäischen Rahmen geregelt (in der Lebensmittelinformations-Verordnung – LIMV). Dieser lässt nur einen sehr begrenzten nationalen Spielraum“, hieß es aus dem Ministerium. Deswegen habe man mit dem Landwirtschaftsministerium ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Handlungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene auslote. „Dieses Gutachten liegt nun vor und wird ausgewertet. Wir arbeiten aktuell daran, die Schlussfolgerungen in einen konkreten rechtlichen Rahmen zu gießen“, so das Gesundheitsministerium. Dieser werde dann nach „zeitnaher Abstimmung“ mit dem Landwirtschaftsministerium zur Notifizierung nach Brüssel geschickt. (APA)