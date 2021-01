Entwarnung nach Tests in Jochberg, ein neuer Mutations-Verdachtsfall

Jochberg – Nachdem sich in den vergangenen Tagen rund 1061 Jochberger freiwillig auf das Coronavirus haben testen lassen, liegen dem Land mittlerweile alle Ergebnisse vollständig vor: Von den 1061 PCR-Proben waren drei von Jochberger Bürgern positiv. Ein weiteres positives Ergebnis wurde in der bereits abgesonderten Gruppe der britischen Skilehrer-Anwärter festgestellt. Damit sind insgesamt vier positive Ergebnisse zu verzeichnen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es bei dem betroffenen Cluster in Jochberg um insgesamt zwölf britische StaatsbürgerInnen sowie jeweils eine Person irischer, estnischer, isländischer, spanischer und niederländischer Staatsangehörigkeit. Im Zuge der Erhebungen wurde bekannt, dass die Betroffenen jeweils mit Wohnsitz in der Personalunterkunft in der Gemeinde Jochberg gemeldet sind. Zudem wurden in enger Zusammenarbeit mit der Exekutive konkrete Erhebungen durchgeführt. „Derzeit gibt es keine Hinweise, dass die Personen in den vergangenen Wochen Reisetätigkeiten unternommen haben.