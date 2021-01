Mutations-Verdachtsfälle: Auch Abwasser im Unterland wird untersucht

In der Gemeinde Jochberg wurden bei den freiwilligen Corona-Tests bisher vier positive Fälle registriert.

Jochberg – Die flächendeckenden Corona-Tests in Jochberg haben bisher keine Verbreitung der britischen Virus-Mutation in der dortigen Bevölkerung ergeben. Vier Ansteckungen wurden bisher herausgefiltert, eine ist auf den Cluster im Personalhaus der Skischule zurückzuführen. Der Betroffene war bereits enge Kontaktperson, deshalb gibt es dort jetzt 18 Verdachtsfälle. Zwei positiv getestete Jochberger wiesen keine Auffälligkeiten auf, eine Untersuchung ist noch ausständig.

Bis Montag werden jetzt Corona-Abstriche im gesamten Bezirk Kitzbühel genommen, zugleich gibt es Abwassertests: Das Research Center for Molecular Medicine (CeMM) wird zur Sicherheit Abwasserproben aus Kläranlagen in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein untersuchen. Damit soll geklärt werden, ob die britische Virus-Variante im Unterland schon verbreitet oder innerhalb der betroffenen Gruppe isoliert ist. In rund sieben Tagen soll das Ergebnis vorliegen.