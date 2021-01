Mutations-Verdachtsfälle in Jochberg: Nun werden Abwasserproben im Unterland untersucht

In der Gemeinde Jochberg wurden bei den freiwilligen Corona-Tests bisher vier positive Fälle registriert. © APA/ROLAND MÜHLANGER

Jochberg – Nachdem sich in den vergangenen Tagen die Jochberger freiwillig auf das Coronavirus haben testen lassen, liegen dem Land mittlerweile alle Ergebnisse vollständig vor: Von den 1061 PCR-Proben waren drei von Jochberger Bürgern positiv. Ein weiteres positives Ergebnis wurde in der bereits abgesonderten Gruppe der britischen Skilehrer-Anwärter festgestellt. Damit sind insgesamt vier positive Ergebnisse zu verzeichnen.

Bei den Personen aus der Bevölkerung hat das Contact Tracing ergeben, dass es keinen Kontakt zu den Cluster-Fällen gegeben hat. Bei zwei der positiven Proben liegt nach einer weitergehenden Analyse kein Anhaltspunkt für eine Virusmutation vor. Die dritte Probe ist derzeit noch in der Analyse.

Die vierte positiv getestete Person war als Kontaktperson zum Cluster der Briten bereits abgesondert. Hier ergab die Analyse Anhaltspunkte, dass es sich um eine Virusmutation handelt. Damit erhöht sich die Zahl der Verdachtsfälle von 17 auf 18. Diese Probe wird nun ebenfalls von der AGES untersucht, um zu bestimmen, ob es sich dabei um die Mutation handelt.

Unterdessen wird das Research Center for Molecular Medicine (CeMM) jetzt zur Sicherheit auch Abwasserproben in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein untersuchen. Es gilt abzuklären, ob die britische Virus-Variante großflächig in den Unterländer Bezirken bereits verbreitet ist, oder ob sie bei der betroffenen Gruppe isoliert ist. Die Abwasserproben aus Kläranlagen im Bezirk Kufstein sowie aus Kitzbühel wurde bereits dem CeMM übermittelt. In rund sieben Tagen soll das Ergebnis vorliegen.

62.000 Personen im Bezirk zu Corona-Test aufgerufen

Ab Freitag sind nun 62.000 Personen im gesamten Bezirk Kitzbühel aufgerufen, einen kostenlosen Corona-Test mittels PCR-Abstrich zu machen. Infolge der Erstprüfung der AGES besteht der konkrete Verdacht, dass es sich bei dem Cluster in Jochberg um die britische Coronavirus-Mutation handelt.

Auch bei vereinzelten weiteren PCR-Profilen im Bezirk Kitzbühel wurden Auffälligkeiten gemeldet, denen nun nachgegangen wird.

„Ich danke der Jochberger Bevölkerung, dass sie diese Vorsichtsmaßnahme mittragen und zahlreiche Menschen bereits die Möglichkeit nutzten, um ihren aktuellen Corona-Status zu überprüfen. Wir rufen in diesem Zusammenhang auch die gesamte Kitzbüheler Bevölkerung auf, es den Jochbergerinnen und Jochbergern gleich zu tun. Je mehr Testungen durchgeführt werden, desto detaillierter wird das Bild des Infektionsgeschehens im Bezirk. Die aktuell vorliegenden Ergebnisse stimmen vorsichtig optimistisch – dennoch sind die weiteren Ergebnisse aus dem Bezirk ausschlaggebend für die weitere Vorgehensweise“, sagte LH Günther Platter.

Homogene Gruppe mit gemeldetem Wohnsitz in Tirol

Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es bei dem betroffenen Cluster in Jochberg um insgesamt zwölf britische StaatsbürgerInnen sowie jeweils eine Person irischer, estnischer, isländischer, spanischer und niederländischer Staatsangehörigkeit. Im Zuge der Erhebungen wurde bekannt, dass die Betroffenen jeweils mit Wohnsitz in der Personalunterkunft in der Gemeinde Jochberg gemeldet sind. Zudem wurden in enger Zusammenarbeit mit der Exekutive konkrete Erhebungen durchgeführt. „Derzeit gibt es keine Hinweise, dass die Personen in den vergangenen Wochen Reisetätigkeiten unternommen haben.

Noch in Abklärung ist, wo die Ansteckung stattgefunden hat. Es ist beides möglich: Eine Ansteckung in Tirol sowie ein Hereintragen. Es handelt sich jedenfalls um eine homogene Gruppe mit wenig Kontakt zu anderen Personen. Zudem ist von den Rechtsexpertinnen und -experten noch im Detail zu klären, ob die Ausbildung, die von den Betroffenen gemacht wurde, zum Zeitpunkt der Ausführung hinsichtlich coronabedingter Maßnahmen rechtskonform war“, so Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes Corona. (TT.com)