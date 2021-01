Mutations-Verdachtsfälle: Polizei und Behörden befragen Skilehrer-Anwärter

Jochberg – In Jochberg werden heute die 18 in der Skischule untergebrachten Personen von den Behörden und der Polizei befragt. Wie berichtet, schreibt die englische Boulevardzeitung The Sun, dass es Non-Stop-Partys gegeben haben soll. Das wurde bei den bisherigen Befragungen verneint, doch Gerüchte über eine Silvesterfeier kursieren seit Tagen. Dass es am Silvester- bzw. am Neujahrstag Polizeieinsätze bei der Unterkunft gegeben habe, sei aber falsch, wie die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigte. Es habe demnach "keine polizeilichen Vorkommnisse" um den Jahreswechsel gegeben. Die Befragungen werden durchgeführt wie geplant.