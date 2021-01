Arlberg versinkt im Schnee, Lawinengefahr und Sperren in Tirol

In Seefeld mussten Straßen und Gleise vom Schnee befreit werden. © APA/Zeitungsfoto.at

Innsbruck – In der Nacht auf Mittwoch gab Frau Holle bereits einen kleinen Vorgeschmack, doch am Donnerstag ist Nordtirol in voller Winterpracht erwacht. Am meisten Schneeflocken fallen im Westen, in St. Anton am Arlberg kamen etwa über Nacht mehr als 50 Zentimeter hinzu. Wegen der anhaltenden Schneefälle wurde für die Volksschulen Galtür und Kappl der Donnerstag für schulfrei erklärt.

Sogar in der Landeshauptstadt Innsbruck wurden schon morgens teilweise mehr als 20 Zentimeter gemessen - und das sorgte auch teils für Probleme im Frühverkehr. Im Laufe des Tages stiegen die Neuschneemengen weiter an.

❄️ Neuschneemengen in den vergangenen 24 Stunden Auf Platz 1 liegt laut Wetterdienst Ubimet St. Anton mit 55 Zentimetern (Stand Donnerstag, 13 Uhr), dahinter folgt unter anderem Seefeld mit 43 Zentimetern oder Westendorf mit 32. In Kufstein dagegen wurden nur sieben Zentimeter verzeichnet. Die höchsten Werte in Tirol: 55 cm St. Anton am Arlberg

54 cm Leutasch

43 cm Seefeld

41 cm Bichlbach

35 cm Tannheim

32 cm Westendorf

30 cm Hochzirl

„So viel Neuschnee in so kurzer Zeit, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt", stellte St. Antons Bürgermeister Helmut Mall fest. Er sprach sogar von 70 bis 80 Zentimeter Neuschnee. Aufgefallen ist ihm, dass die Schneemenge am Berg nur unwesentlich höher war als im Tal. „Auch das kommt selten vor." Das Motto des Tages hieß laut Mall: „Schaufeln, schaufeln, schaufeln."

„Wir sind den Schnee ja gwohnt. Aber diese Menge in nur einer Nacht finde ich ungewöhnlich", schilderte auch Hotelier Ernst Kössler. Auf der Terasse habe er die Schneemengen noch selbst weggeräumt. „Aber rund um das Haus musste mir sein Sohn helfen." Kleinere Lawinen gingen bereits am Vormittag ab. Der Bürgermeister musste die örtliche Lawinenkommission einberufen. „Einige Lawinenstriche, wo sich auch Triebschnee angesammelt hat, mussten wir absprengen."

📸 Eindrücke aus dem verschneiten St. Anton:

1 von 6 © TVB St. Anton am Arlberg | A.Monehar © TVB St. Anton am Arlberg | A.Monehar >

Verkehrsprobleme auf Straße und Schiene, Felbertauern gesperrt

Der Wintereinbruch machte sich auch im Verkehr bemerkbar. Vor allem auf der Brennerautobahn (A13) blieben Lkw ohne Ketten hängen, hieß es von der Polizei . Auf der Inntalautobahn (A12) kam es in den Morgenstunden zu Staus. Ein Unfall, bei dem ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren war, führte zudem zu Verzögerungen. Zu Bahnsperren kam es auf der Arlberg- und Brennerstrecke.

Wegen drohender Lawinengefahr mussten zahlreiche Straßen gesperrt werden, etwa die Felbertauernstraße (B108) zwischen Matrei und Mittersill oder im Außerfern die Lechtalstraße. Auf vielen Straßen herrschte außerdem Schneekettenpflicht.

Auch Zugreisenden kam Frau Holle am Donnerstag vereinzelt in die Quere. So war die Arlbergstrecke zwischen Landeck/Zams und Bludenz gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Bis 16 Uhr soll eine Entscheidung fallen, ob der Abschnitt wieder geöffnet werden kann. Dies hänge auch von der Lawinensituation ab.

Auf vielen Straßen in Tirol ist eine Schneekette aktuell Pflicht. © APA/zeitungsfoto.at

Zudem war die Brennerstrecke zwischen dem Brenner und Steinach nicht befahrbar. Dies bleibe den Rest des Tages so. Auch hier wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Überdies war die Außerfernbahn zwischen Reutte und Garmisch wegen der starken Schneefälle unterbrochen. Auch hier konnte man auf Schienenersatzverkehr zurückgreifen.

Lawinenwarnstufe 4, mehrere Skigebiete geschlossen

Indes hat sich die Lawinengefahr stark erhöht. So galt in weiten Teilen Tirols von Schwaz in Richtung Westen Lawinenwarnstufe „4", also große Gefahr. Aufgrund von Neuschnee und Sturm werden Lawinen erartet, vor allem über und im Bereich der Waldgrenze, berichtete der Lawinenwarndienst am Donnerstag. An den Volksschulen Galtür und Kappl wurde der Donnerstag für schulfrei erklärt.

Die Skigebiete Spieljoch, Hochfügen und Kaltenbach hatten aufgrund der Wetterlage am Donnerstag geschlossen. Auch in der Zillertal Arena (Zell/Gerlos) standen aufgrund der starken Windböen die Lifte still, am Freitag soll aber wieder aufgesperrt werden. In Mayrhofen und Tux hatten die Lifte geöffnet, dort war man weniger von den Wetterkapriolen betroffen.

Auch die Lawinenkommission der Stadt Innsbruck ortete erhebliche Lawinengefahr auf der Nordkette, daher wurde der Kollnerweg vom Höttinger Bild zum Gramartboden sowie der Zufahrtsweg zur Arzler Alm gesperrt. „Zwischen der Seegrube und dem Hafelekar fiel in den letzten 24 Stunden bis zu 71cm Neuschnee. Ich appelliere daher an die Vernunft der Bevölkerung, die Gefahr nicht zu unterschätzen und die jeweiligen Sperren auf der Nordkette zu berücksichtigen“, betonte Vizebürgermeister Johannes Anzengruber. Wann die Wege wieder passierbar werden, war zunächst unklar. Die Situation werde täglich neu beurteilt, hieß es in einer Aussendung.

Auto in St. Leonhard im Pitztal von Lawine erfasst

Ein Lawine hat bereits in der Früh in St. Leonhard im Pitztal auf der Pitztaler Landesstraße ein Auto erfasst. Das Schneebrett war gegen 7.30 Uhr in einer Steilrinne zwischen dem Steinkogel und Brandkogel abgegangen und verschüttete die Straße laut Polizei auf einer Länge von rund 50 Metern. Dabei wurde auch das Auto eines 18-Jährigen erfasst, jedoch nicht verschüttet. Der Lenker konnte seinen Wagen selbstständig verlassen und blieb unverletzt.

Auch bei Reith im Alpbachtal war etwa zwei Stunden später eine Lawine auf die Alpbacher Landesstraße abgegangen. Die Straße wurde auf einer Länge von rund 100 Metern verschüttet. Es wurden dabei weder Menschen verletzt noch entstand Sachschaden, berichtet die Polizei. Die Straße musste jedoch während der Räumung für rund eine Stunde gesperrt werden. Nach einer Besichtigung durch die Lawinenkommission und dem Straßenmeister wurde die Straße wieder freigegeben.

Schnee lässt am Wochenende nach, Lawinengefahr bleibt

Im Laufe des Donnerstagsnachmittags schwächt sich der Schneefall im Oberland sowie im Außerfern allmählich ab, ein Ende dürfte schließlich am Freitag in Sicht sein. „Im Arlbergebiet, im Montafon sowie im Paznauntal sind bis dorthin bis zu ein Meter der weißen Pracht zu erwarten“, meint Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. Nun blinzelt auch die Sonne wieder durch, die Temperaturen liegen zwischen -11 und -1 Grad.

Am Samstag setzt sich vor allem im Westen verbreitet die Sonne durch – perfekt, um den frisch gefallenen Schnee zu genießen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, erklärt Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts Tirol: „Wenn auch am Wochenende zeitweise Bilderbuchwetter herrschen und Tirol sich in einem herrlichen Winterkleid präsentieren wird, heißt es für alle Wintersportler im freien Gelände, dringend Vorsicht und Zurückhaltung zu üben."

„Nach dem ergiebigen Neuschnee und starken bis stürmischen Winden im Hochgebirge sowie dadurch entstandenen frischen Triebschneeansammlungen ist mit einer heiklen Lawinensituation zu rechnen“, erklärt Mair weiter. Außerdem lieber noch eine zusätzliche Schicht anziehen, denn die Temperaturen steigen nie über die Null-Grad-Grenze. Mair appelliert, Touren umsichtig zu planen und den täglichen Lawinenlagebericht im Blick zu behalten. Gerade in der Corona-Krise sollen Risiken vermieden werden, Rettungskräfte zusätzlich zu belasten.

Weiterhin eisig kalt, aber mit umgekehrter Verteilung verläuft der Sonntag: Während sich nun im Osten Sonnenschein durchsetzt, ziehen im Rest Tirols rasch Wolken auf, aus denen auch teilweise wieder Schneeflocken fallen. Die gute Nachricht: Mit dem Wochenende dürfte der Höhepunkt der Kälte erreicht sein, in der neuen Woche setzen sich wohl bald deutlich mildere Luftmassen vom Atlantik durch. (TT.com/kla)