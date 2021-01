Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee: Tirol präsentiert sich im Wintergewand

Innsbruck – In der Nacht auf Mittwoch gab Frau Holle bereits einen kleinen Vorgeschmack, doch am Donnerstag ist Nordtirol in voller Winterpracht erwacht. Am meisten Schneeflocken fallen im Westen, im Arlberggebiet bleibt mehr als ein halber Meter liegen. Sogar in der Landeshauptstadt Innsbruck bedecken etwa 15 bis 20 Zentimeter die Dächer und Straßen, was sich auch im Frühverkehr bemerkbar macht.