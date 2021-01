Swarovski schließt 33 von 102 Shops in Österreich

Wattens – Was bereits im Vorjahr angekündigt wurde, wird jetzt offenbar umgesetzt: Nach dem massiven Mitarbeiterabbau im vergangenen Jahr am Hauptstandort Wattens schreitet der Kristallkonzern Swarovski nun auch zu einer drastischen Reduktion seiner Shops. In Österreich werden 33 der insgesamt 102 Geschäfte gestrichen, bestätigte der Konzern der APA am Donnerstag einen Bericht des Wirtschaftsmagazins trend. Weltweit sollen rund 750 der insgesamt 3.000 Shops betroffen sein.