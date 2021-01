Mindestens fünf Promille: Messgerät kam bei 42-Jährigem in Bayern an seine Grenzen

Oberkotzau – Beim Alkoholtest eines 42 Jahre alten Mannes im oberfränkischen Landkreis Hof war der Wert so hoch, dass das Messgerät diesen erst gar nicht mehr anzeigen konnte. Das Testgerät signalisierte das Erreichen der Messbereichsgrenze, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche dem „unglaublichen Wert" von mindestens fünf Promille.

Die 56 Jahre alte Lebensgefährtin des Mannes hatte die Polizei zu Hilfe gerufen, nachdem er sie bedroht sowie beleidigt habe. Beim Eintreffen der Beamten am Mittwoch in der Wohnung in Oberkotzau lag der Mann auf der Couch, trank Wein und rauchte.