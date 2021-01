Stimmgewaltiger Web-Trend: Ein altes Seemannslied schlägt hohe Wellen

Edinburgh – Damit hat der 26-jährige Schotte Nathan Evans sicher nicht annähernd gerechnet: Um den Jahreswechsel herum stellt er ein Video von sich auf die Plattform TikTok, in welchem er das alte neuseeländische Walfänger-Lied "The Wellerman" singt. Zwei Wochen später ertönt der "Sea Shanty" – so nennen die Briten ihre Seemannslieder – aus Hunderten Kehlen in den sozialen Netzwerken. Es gibt mittlerweile zahlreiche Weiterentwicklungen des Videos – auch immer mehr Instrumente gesellen sich dazu. Die Videos werden millionenfach geklickt.