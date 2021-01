Oppositionskandidat Wine erklärte sich zum Wahlsieger in Uganda

Kampala – Nach der Präsidentschaftswahl in Uganda beansprucht Oppositionskandidat Bobi Wine den Sieg für sich. "Wir haben die Wahl mit Sicherheit gewonnen, und wir haben sie mit großem Vorsprung gewonnen", sagte Wine am Freitag. Erste Auszählungsergebnisse, denen zufolge Amtsinhaber Yoweri Museveni deutlich in Führung liegt, nannte er einen "Witz". Laut Wahlkommission kommt Museveni nach Auszählung von 13 Prozent der Stimmen auf 65 Prozent. Wine liegt demnach bei rund 27 Prozent.