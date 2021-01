Flugzeugabsturz in Indonesien: Ermittler werten Flugschreiber aus

Die Suche nach dem Stimmenrekorder mit den aufgezeichneten Cockpit-Gesprächen dauert an.

Jakarta – Knapp eine Woche nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indonesien haben die Ermittler mit der Auswertung des Flugdatenschreibers begonnen. Die Blackbox sei in einem guten Zustand, erklärte am Freitag der Chef der indonesischen Verkehrssicherheitsbehörde, Soerjanto Tjahjono. „Wir beginnen nun mit der Untersuchung der Daten."