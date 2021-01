Erhöhter Vitamin-D-Gehalt: Rückruf für Pedigree-Trockenfutter

Vomn Rückrug betroffen sind Pedigree Trockenfutter für Hunde der Sorte „Adult mit Huhn & Gemüse“ in der 3-kg-Packung und in der 15-kg-Großpackung

Wien – Mars Austria hat am Freitag Pedrigee Trockenfutter für Hunde der Sorte „Adult mit Huhn & Gemüse" (Drei- und 15-kg-Packung) zurückgerufen. Dieses weist möglicherweise einen erhöhten Vitamin-D-Gehalt auf, der Hunde bei Verzehr über mehrere Wochen schädigen könnte.

Konsumenten, die das betroffene Produkt gekauft haben, sollen es ab sofort nicht mehr an ihre Hunde verfüttern. Wegen der COVID-19-Situation wird darum gebeten, das Futter nicht an den Handel zu retournieren oder an Mars zurückzusenden, sondern stattdessen den Konsumentenservice von Mars Austria unter contact@at.mars.com oder der Telefonnummer +43-2162-601-4822 zu kontaktieren. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. (APA, TT.com)